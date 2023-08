PiS może się przeliczyć. Podwyżka akcyzy nie przyniesie dużo wyższych wpływów

W przyszłorocznym budżecie rząd mocno liczy na dochody z akcyzy. "W podatku akcyzowym na dochody w 2024 r. będzie miało wpływ podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry oraz wyroby pośrednie o 5 proc." - zapisano w uzasadnieniu do ustawy budżetowej.

Z kolei na papierosy i tytoń akcyza ma być wyższa o 10 proc. Dziennik przypomina, że wzrost akcyzy to standard. Podwyżka w tym roku wyniosła analogicznie 5 proc. na alkohol i 10 proc. na papierosy. Podobnie ma być co roku aż do 2027 r.