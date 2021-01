Ceny małpek pójdą w górę. Ale czy to coś zmieni?

Małpki są na celowniku od dłuższego czasu. Uważa się, że wykreowały one zupełnie nowe zachowania konsumentów. Według badań firmy Synergion każdego dnia Polacy kupują 3 mln takich buteleczek . Co trzeci zakup przypada na godziny poranne. Po południu rusza druga fala zakupu, która stanowi 36 proc., a po godzinie godz. 18 kolejna.

Do gmin i NFZ

Za mało?

Już jednak w trakcie prac nad ustawą zwracano uwagę, że taka podwyżka może być za mała, by zniechęcić Polaków do picia małpek. Jak obliczał poseł Marek Rutka z Wiosny, po zmianach, wódka gorzka o pojemności 200 ml zdrożeje z 11 zł do 13 zł. Tymczasem, jak podawał, najefektywniejsza byłaby podwyżka 2 zł za każde 10 g czystego alkoholu tak, aby cena tej butelki wynosiła nie 13 zł po podwyżce, tylko od 24 zł do 32 zł.