Tak piją Polacy w pandemii. Padł nowy rekord

Aż 39 mld zł wydali Polacy na alkohol w ciągu ostatniego roku. To ponad tysiąc złotych na głowę. A gdy odliczymy dzieci - nawet 1250 złotych. Co piją Polacy? Piwo, w tym coraz częściej niskoprocentowe. Do tego rośnie sprzedaż rumu, ginu czy tequili.