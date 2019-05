Donald Tusk w środę ma zeznawać przed komisją śledczą ds. VAT. Ale nie wiadomo, czy się pojawi

Donald Tusk był premierem w trakcie dwóch kadencji rządów koalicji PO-PSL. Komisja natomiast bada, czy za jego rządów nie dochodziło do nieprawidłowości przy walce z wyłudzeniami podatków.

Dla Tuska to nie pierwsze takie doświadczenie. W listopadzie ubiegłego roku w charakterze świadka wezwano go również na przesłuchanie przed komisję śledczą do spraw afery Amber Gold.