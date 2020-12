Estoński CIT. Z czasem może objąć wszystkich podatników CIT

Początkowo rozwiązaniem tym miały zostać objęte jedynie mikroprzedsiębiorstwa. To zostało zmienione i z rozwiązania mogą skorzystać także firmy małe i średnie (do 100 mln zł przychodu rocznie brutto). Podniesienie progu przychodowego było możliwe m. in. dlatego, że krąg podatników został skalibrowany dodatkowymi warunkami, np. prostą strukturą kapitałowo-właścicielską. To może nie być koniec zmian, bo resort nie wyklucza, że i kolejni podatnicy zostaną objęli możliwością rozliczeń "po estońsku".