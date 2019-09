Festiwal obietnic wyborczych. Odczuje je gospodarka

Kumulacja trzech kampanii - po samorządowych parlamentarne, a po nich prezydenckie – zbiera żniwo. Politycy obiecują złote góry i przepijają oferty. To zła wiadomość dla gospodarki – pisze "Rzeczpospolita".

Oba obozy zapowiadają obniżki podatków i składek na ZUS. Prócz tego KO chce obniżać obciążenia nakładane na pracę, a PiS podwyższać pensję minimalną do 4 tys. zł na koniec 2023 r.

- Płaca minimalna ma pewną funkcję społeczną, której towarzyszy gospodarczy efekt. Powinna być zdrowym kompromisem. Z jednej strony rzeczywiście zapewniać sensowne minimum wynagrodzenia za pracę i w ten sposób zachęcać do jej podejmowania. Z drugiej strony nie może być zbyt wysoka, bowiem w takim przypadku działa demotywująco i zniechęca do wzrostu aktywności – wyjaśniał na łamach money.pl prof. Witold Orłowski.

Profesor Orłowski z niepokojem zauważa jednak, że jesteśmy "na ścieżce presji na nadmierny wzrost płacy minimalnej w relacji do płacy przeciętnej", co jak dodaje, dla rynku nie jest dobrym zjawiskiem. W dużym stopniu odpowiadają za to politycy, którzy wykorzystują ten zabieg w kampanii wyborczej.