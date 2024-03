Głuchy telefon w skarbówce. "Straciłem czas i pieniądze"

Tymczasem na nowy sposób kontaktu z fiksusem narzekają podatnicy. Największy problem mają biura rachunkowe. Cezary Szymaś, współwłaściciel biura rachunkowego ASCS-Consulting, w rozmowie z "DGP" przyznaje, że do dodzwonienie się do skarbówki graniczy z cudem. - Nie możemy zadzwonić z konkretną sprawą do właściwego urzędu skarbowego, musimy korzystać z ogólnej infolinii. Niesamowicie to utrudnia codzienną pracę, wcześniej wiele problemów załatwianych było bowiem w bezpośredniej rozmowie z urzędnikiem - przyznaje.