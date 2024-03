Pułapka w darowiznach. Popełnisz ten błąd, wkroczy skarbówka

Stefan 20 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

W 90 roku tak jak Czesi powinniśmy zaorać cały system prawny oparty jeszcze na carskim i stalinowskim prawie i stworzyć nowy na podwalinach zachodnich. Po Czechach widać , że to był dobry krok. My się nie wyzwolony a hydra biurokracji będzie się rozrastać. To widać. W każdym mieście budynki administracji już puchną.