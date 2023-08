Darowizna w rodzinie. Nie popełnij błędu, bo wkroczy skarbówka

Osoby z tzw. grupy zerowej, do której zalicza się najbliższa rodzina, są zwolnione z obowiązku płacenia podatku. Muszą jednak spełnić dwa warunki: zgłosić fakt otrzymania darowizny do Urzędu Skarbowego w ciągu sześciu miesięcy oraz udokumentować darowiznę.

Matka chciała mieć potwierdzenie dokonania darowizny. Problem polegał na tym, że pewnego dnia nie mógł on pójść z matką do banku. Zamiast niego poszła tam jego żona, będąca jednocześnie pełnomocniczką konta bankowego mężczyzny. Jej obecność była konieczna, ponieważ matka obdarowanego jest osobą starszą i nie potrafi samodzielnie wykonywać przelewów.

Fakt, że matka była obecna podczas dokonywania wpłaty, nie jest dowodem na to, że to ona dokonała wpłaty w banku. Tym samym, takiego dowodu nie można uznać za wystarczający fakt udokumentowania, skoro na potwierdzeniu wpłaty gotówki to żona została wskazana jako osoba wpłacająca, tymczasem w tytule transakcji zostało wpisane, iż jest to wykonanie umowy darowizny. "Taki sposób działania nie wyczerpuje norm omawianego przepisu" - podał w wyjaśnieniu z 7 sierpnia Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.