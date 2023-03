Darowizna pieniędzy bez podatku. Oto jakie trzeba spełnić warunki

Darowizna bez podatku. Oto warunki, jakie należy spełnić

- Ustawodawca niestety konsekwentnie wprowadza do naszego porządku prawnego przepisy, które powodują wyrugowanie wynalazku Fenicjan, czyli gotówki, na rzecz pieniądza elektronicznego. To nie jest dobra droga, ponieważ narusza podstawowe prawa człowieka. Być może w Polsce jest więcej niż jedna osoba, która nie posiada konta w banku, ale gdyba nawet była to tylko jedna osoba, to nie oznacza to, że nie może ona mieć prawa do dokonania darowizny na rzecz swojej bliskiej osoby, z jednoczesnym prawem do zwolnienia obdarowanego od podatku od darowizny, w formie gotówki - mówi money.pl prawnik.