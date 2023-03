Nie zwlekaj z rozliczeniem PIT. Można dostać kilkaset złotych zwrotu w 10 dni

Czasu na rozliczenie ze skarbówką jeszcze jest. Termin mija 2 maja, ale nie opłaca się czekać tak długo . Jak informuje resort finansów, zwrot podatku można uzyskać nawet w 10 dni, chociaż fiskus ma na to półtora miesiąca. Najlepiej skorzystać z usługi Twój e-PIT i zaakceptować wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe - pisze "Fakt".

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że zwrot podatku otrzyma w tym roku co najmniej 15 mln podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. - Administracja skarbowa zwróci im łącznie ponad 17,5 mld zł - podała szefowa MF.

To efekt chaosu, jaki wywołała reforma podatkowa Polski Ład. Nadpłat jest sporo, bo m.in. od stycznia do czerwca 2022 r. podatnicy rozliczali się według 17 proc. stawki PIT, natomiast od lipca do grudnia – według 12 proc. Na jakie zwroty można zatem liczyć?