Nadchodzi nowy podatek. Zapłacą go m.in. apteki. "Niesprawiedliwy i nieuzasadniony"

Nowy podatek dla aptek, firm i hurtowni farmaceutycznych

"Rzeczypospolita" informuje, że w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, stała cześć opłaty rocznej kształtować się ma granicach od 250 do 3000 zł. "W odniesieniu do konkretnych form kwota ta ma być powiększona o wysokość 0,02 proc. przychodu rocznego uzyskanego w poprzednim roku podatkowym. To 200 zł od każdego 1 miliona przychodu" - czytamy w dzienniku.

Pacjenci czekają na leki

- Do tego dochodzi brak surowców do wytwarzania leków, o którym mówią producenci i problemy z dystrybucją. Kluczową przyczyną jest jednak to, że producenci za granicą w pierwszej kolejności zaopatrują swój rynek i swoich pacjentów, my musimy czekać w kolejce. Kluczowa jest więc produkcja leków w Polsce, o czym od dawna mówimy - dodała prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.