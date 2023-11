Hołownia wymierzył cios w PiS. "Mieli pakować kuwety. Źle zrozumieli"

skandal 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Hołownia ! Co ty na to ? W Polsce 1/3 Polaków i to tych zamożnych nie płaci ani podatków ani ZUS. Są to tkz wymiar sprawiedliwości, wszelkiej maści komedianci i celebryci , prezesi spółek, zarządy i rady nadzorcze, służby mundurowe, posłowie senatorowie oraz budżetówka wyższego szczebla. Podatki i ZUS płacą tylko robotnicy, emeryci i renciści oraz budżetówka niższego szczebla jak nauczyciele, pielęgniarki, ratownicy czy szeregowi urzędnicy i tym podobne.