Kluczowe podatki. Hołownia składa ważną deklarację

Szymonek będzie uczył Polaków systemu podatkowego. Straszny gość, nadęty, zapatrzony w siebie, bez pogłębionej wiedzy rzuca hasełkami typu gospodarność. Gospodarność z PSL to wiadomo co oznacza - trzeba ustawić się całymi rodzinami, a Polaków wysłać do roboty do końca życia - kochany Władzio KOsiniaczek-Kamysz zafundował pracę do 70-ątki, na szczęście PiS to draństwo odkręcił. Tak gospodarzył PSL że wpływy do budżetu roczne były niespełna 300 mld zł, a teraz za tego niedobrego PiS-u 600 mld zł. Czyżby mielibyśmy wrócić do tej gospodarności za 300 mld, kiedy nie było kasy na nic??? Śmieszny człowieku, wracaj do TVN