Istotne orzeczenie sądu dla oszczędzających w PPK. Dotyczy podatku

Spór o koszty uzyskania przychodów

To szczególnie istotne w przypadku naliczenia podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Od wypłaconych z PPK pieniędzy nalicza się bowiem 19-proc. podatek, a zatem w interesie uczestnika PPK jest, by koszty uzyskania przychodu były jak najwyższe. Jednak fiskus był zdania, że są nimi wyłącznie wpłaty dokonane przez uczestnika (czyli np. te odliczane co miesiąc z jego pensji).