Jak prawidłowo należy rozliczyć dochody pracy małoletnich dzieci w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok?

Zgodnie z art. 7 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.; dalej: PDOFizU) rodzice, którym przysługuje prawo do pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci doliczają dochody małoletnich dzieci do swoich dochodów.

W przypadku, jeśli rodzice rozliczają się osobno, to każdy z rodziców wykazuje u siebie połowę dochodu dziecka, nie ma to jednak zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.