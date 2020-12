Podatki. Kilka krajów obniżyło już VAT. Polska? Zaraz wprowadzi nowe podatki

Można też iść jeszcze krok dalej i obniżyć podatki, tak jak uczynił to szereg państw UE. Belgia obniżyła VAT na catering i żywność z 12 proc., a na napoje bezalkoholowe z 21 do 6 proc. Obniżka będzie obowiązywała do końca obecnego "kryzysowego" roku.

Zapłacili 100 mln zł podatków. Z rządowej pomocy dostali niewiele

Irlandia poszła jeszcze dalej i obniżyła VAT na wszystko z 23 proc. do 21 proc. Obniżka będzie obowiązywała do końca lutego 2021 r.

Ktoś powie, że to bogatsze od Polski kraje, więc mogą sobie na to pozwolić. To nie prawda. W zestawieniu jest też Bułgaria, w której do końca 2021 r. obowiązywać będzie niższy VAT w restauracjach i parkach rozrywki.