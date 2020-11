To będzie seria. Rząd chce od nas miliardów w 2021

Biorąc pod uwagę, jak wiele nieplanowanych wcześniej wydatków budżet państwa poniósł w 2020 r., nie dziwi, że potrzebuje on natychmiastowego zastrzyku gotówki. Z drugiej – nie każdy obywatel w ogóle zdaje sobie sprawę, że wkrótce przyjdzie mu płacić (pośrednio lub bezpośrednio) nowy podatek, gdyż rządzący starają się unikać słowa "podatek" i zastępować go bardziej neutralnymi określeniami w rodzaju "danina" czy "opłata".

Nowe podatki. "Pytanie, czy przeciętny Kowalski to zobaczy"

Równocześnie z wejściem opłaty cukrowej, obowiązywać zacznie dodatkowa opłata od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Obie opłaty wprowadziła jedna ustawa – jakby ustawodawca chciał przekonać, że cukier i alkohol to to samo "dobro luksusowe", które należy opodatkować.

Jak informuje "Fakt", nie znamy jej wysokości. Urząd Regulacji Energetyki ma ją podać do końca miesiąca. Jednak eksperci od energetyki mówią, że spowoduje ona podwyżki rachunków o ok. 10-12 zł miesięcznie.

Kolejna podwyżka nie zaskoczy przedsiębiorców, którzy już pewnie zdążyli przyzwyczaić się do corocznych podwyżek obciążeń ZUS-owskich. Ostateczne wyliczenia pojawią się w styczniu, ale eksperci szacują, że duży ZUS wyniesie po podwyżce ok. 1450 zł, czyli 20 zł miesięcznie więcej niż obecnie.

Ze swojej strony do zestawienia możemy dorzucić jeszcze zmiany w VAT (tzw. pakiet e-commerce), który popsuje miłe zakupy korzystającym z chińskich platform zakupowych. O ile dziś zakupy takie są wolne od cła, to po 1 lipca 2021 r. ma się to stać nie do uniknięcia. Dotknie to kupujących droższe towary, przede wszystkim elektronikę.