Rząd wdraża podatki w trakcie pandemii. "Chodzi o zdrowie Polaków"

Na wspólnej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelowali do ozdrowieńców z COVID-19 o to, by oddawali osocze. Dzięki niemu być może uda się ocalić życia zakażonych na koronawirusa. Szef rządu zapowiedział szereg ulg dla oddających osocze.