Bez łóżek, bez pacjentów, bez kadry. Szpitale tymczasowe powstają w bólach

Koronawirus. Burza wokół Stadionu Narodowego. Emocjonalny apel Pawła Kukiza do Polaków

"Zaawansowane prace"

Co z innymi, zapowiadanymi przez rząd? "Zaawansowane prace", "w grudniu będzie gotowe". Takie zapewnienia można usłyszeć od przedstawicieli szpitali czy wojewodów. Również od władz województwa zachodniopomorskiego. Jak mówi nam rzeczniczka wojewody Agnieszka Muchla-Łagosz, szpital w Netto Arenie ma być gotowy w pierwszej połowie grudnia. Patrząc na stan przygotowań, trudno w to jednak uwierzyć. Na pytanie, kiedy będą otwierane poszczególne szpitale, Kancelaria Premiera dotąd nam nie odpowiedziała.

A co ze szpitalami przygotowywanymi przez spółki Skarbu Państwa? Jak słyszymy w resorcie aktywów państwowych, do tej pory gotowy jest jeden - w Krynicy-Zdroju, w którego budowę był zaangażowany Tauron. Czy na miejscu są już pacjenci? Tego próbowaliśmy się dowiedzieć od władz szpitala - te nie chciały jednak odpowiedzieć.

Co z pozostałymi placówkami? Rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys zapewnia w rozmowie z money.pl, że większość powinna być gotowa jeszcze w grudniu. "Gotowe" szpitale nie muszą być jednak wcale gotowe do przyjęcia pacjentów.

Szpitale bez lekarzy

Z personelem jest jednak problem. W Uniwersyteckim Szpitalu Medycznym we Wrocławiu słyszymy, że do pracy w powstającym szpitalu tymczasowym zgłosiło się już 600 osób. Potrzeba tymczasem tysiąca.

Rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego mówi money.pl, że teraz w województwie jest zajętych 960 łóżek covidowych. Przygotowane są tymczasem 1494 takie łóżka. Jeśli limit się skończy, pacjenci będą trafiać do specjalnie wydzielonego budynku w jednym ze szpitali klinicznych w Szczecinie. Dopiero gdy tam miejsc zabraknie, pacjenci trafią do szpitala tymczasowego w Netto Arena. Jeśli szpital oczywiście wreszcie powstanie.

A co na to resort zdrowia? Minister Adam Niedzielski napisał w mediach społecznościowych, że szpitale tymczasowe nie tylko powinny powstawać, ale też, że powinny być utrzymane do końca marca. Bo mogą się przydać na "ewentualną trzecią falę koronawirusa". Powtórzył to podczas środowej konferencji. - Szpitale tymczasowe to zabezpieczenie na wypadek trzeciej fali - podkreślił. Oświadczył, że do marca przyszłego roku na pewno nie znikną.