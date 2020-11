Pakiet e-commerce. Koniec tanich zakupów z Chin coraz bliżej

Rząd szykuje zmiany w podatku VAT. Modyfikacje będą dotyczyć opodatkowania w handlu elektronicznym i są związane z unijnymi przepisami – będzie to tzw. pakiet VAT e-commerce. Mają one wejść w życie 1 lipca 2021 roku.

Podatki. Rząd szykuje przepisy dostosowujące do Pakietu VAT e-commerce

Przekonuje on, że nowe regulacje unijne, zmieniające opodatkowanie handlu internetowego, czyli pakiet e-commerce, to odpowiedź jaką daje UE w związku z szybkim rozwojem handlu w internecie.

Podatki będą wyższe? Kościński: niczego nie można wykluczyć

Gdzie konkretnie leży problem? Pakiet wymierzony jest przede wszystkim w płynące szerokim strumieniem przesyłki z chińskich serwisów w rodzaju Aliexpress. Kupować tam można zarówno drobne towary za kilka złotych, jak i elektronikę za kilka tysięcy złotych. Dla kupującego czysty zysk, bo zakupy były sporo tańsze niż w Polsce. Swoje robi to, że do zakupów tych nie doliczane jest cło – albo doliczane jest bardzo rzadko, bo odpowiednie służby zwyczajnie nie maja czasu, by starannie kontrolować zawartość przesyłek.