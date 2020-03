Przesyłki z Chin z cłem i VAT-em. Koniec tanich zakupów

Od stycznia 2021 roku w całej UE obowiązywać ma pakiet e-commerce. Ma on uprościć zgłaszanie do procedury celnej wszystkich przesyłek do wartości 1 tys. euro - przypomina "Gazeta Wyborcza". To spowoduje, że przesyłki np. z Chin będą droższe, a zakupy na azjatyckich portalach mniej opłacalne - pisze dziennik.