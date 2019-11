Kłopoty bohatera afery taśmowej. Marek F. oskarżony o uchylanie się od podatku

O sprawie informuje "Fakt", który podaje, że rzeczone grunty znajdują się na Dolnym Śląsku, niedaleko Lublina. Zdaniem dziennikarzy warte są "co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych". F. miał je sprzedać w 2007 roku, a od transakcji nie odprowadził odpowiedniego podatku w wysokości 8,5 miliona złotych .

Teraz we Wrocławiu ruszy proces – jednak F. przesłuchiwany będzie w Warszawie. Służby zrezygnowały z przewiezienia go do Wrocławia ze względu na koszty i bezpieczeństwo.