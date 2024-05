KSeF odroczony. To już niemal pewne. Senat zdecydował

Przesunięcie terminu wdrożenia systemu zapowiadał na początku roku minister finansów Andrzej Domański. - Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której polskie firmy nie mogą wystawiać faktur, w której stabilność obrotu gospodarczego jest zagrożona. Nie możemy dopuścić do paraliżu i bałaganu na kształt Polskiego Ładu - mówił w styczniu Domański.

Rewolucja w fakturowaniu

Rząd, zgłaszając projekt, tłumaczył, że zmiana przepisów to odpowiedź na sygnały płynące od przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów przekonywało, że brak decyzji o zmianie terminu doprowadziłby do paraliżu gospodarczego oraz sytuacji, w której podatnicy zostaliby zmuszeni do e-fakturowania i korzystania z systemu wykazującego błędy, a także nieprzygotowanego do obsługi dużej liczby faktur.