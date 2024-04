Laptopy dla uczniów i nauczycieli bez podatku? Resort uspokaja, ekspert wskazuje problem

Rodzice i nauczyciele, którzy w ramach rządowych programów otrzymali w ubiegłym roku laptopy , do wciąż czekają na oficjalne przepisy, które rozstrzygają kwestie podatkowe. Resort finansów zapewnia na łamach Gazeta.pl., ze urządzenia, które wydano w zeszłym roku, nie będą obciążone podatkiem od darowizn ani podatkiem dochodowym.

Deklaracja rozwiewa obawy beneficjentów programów, które pojawiły się w związku ze zbliżającym się terminem rozliczeń podatkowych. Nie oznacza to jednak, że wszystko jest już przesądzone.

Laptopy to darowizna? Formalnie istnieje podatek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, laptopy przekazane uczniom i sprzęt zakupiony przez nauczycieli za otrzymane bony kwalifikują się jako darowizna . W normalnych okolicznościach wiązałoby się to z koniecznością odprowadzenia podatku. Ministerstwo Finansów zapowiadało jednak wprowadzenie regulacji, które zwolnią te urządzenia z dodatkowych obciążeń fiskalnych.

Jak podkreśla resort finansów w odpowiedzi udzielonej portalowi Gazeta.pl, p rojekt stosownego rozporządzenia został już pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego . Ponadto Rządowe Centrum Legislacji zwolniło go z obowiązku rozpatrywania przez Komisję Prawniczą. Oznacza to, że nowe przepisy powinny wkrótce wejść w życie.

Osoby, które otrzymały laptopy w ramach programów rządowych, "nie muszą wykazywać ich wartości w zeznaniu podatkowym za 2023 r. i opodatkowywać łącznie z innymi dochodami" - uspokaja ministerstwo. To dobra wiadomość dla rodziców i nauczycieli, którzy obawiali się dodatkowych komplikacji w rozliczeniach z fiskusem.

Ekspert: Brak regulacji od początku to błąd

Piotr Juszczyk podkreśla jednocześnie, że "w przypadku niepodpisania Rozporządzenia przez Ministra Finansów do 30 kwietnia, jednak dojdzie do opodatkowania", co będzie się wiązało z dodatkowymi formalnościami dla podatników.