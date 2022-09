Lewymi fakturami przekręcił 10 mln zł. Wpadł w ręce CBA

Poznańscy funkcjonariusze CBA pod nadzorem prokuratury prowadzą śledztwo w sprawie wystawiania od stycznia 2017 roku do listopada 2019 roku zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami poświadczających nieprawdę faktur VAT.

Proceder zorganizowany

W procederze brało udział szereg osób reprezentujących różne podmioty gospodarcze, które posługiwały się nieprawdziwymi fakturami by nie odprowadzić należnego podatku. "Wszystko wskazuje na to, że wartość wystawionych faktur przekracza kwotę 43 mln zł. Natomiast wartość uszczuplenia na podatku wynosi co najmniej 12 mln zł" - przekazało CBA.