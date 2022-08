PiS przekombinował z VAT-em. "To kpina z podatników"

Rok 2011. Rząd Donalda Tuska "tymczasowo" na okres dwóch lat wprowadza wyższe stawki VAT w Polsce - z 22 i 7 proc. podwyższa je do 23 i 8 proc. Jest to związane ze złą sytuacją w finansach naszego kraju po kryzysie finansowym. Na horyzoncie widać już też kryzys zadłużenia w UE z Grecją w roli głównej.

Rok 2022. PiS po wielu latach krytyki wyższych stawek VAT nie wycofuje się z nich, tak jak to zrobił np. w przypadku obniżenia wieku emerytalnego. Wprost przeciwnie - podejmuje kolejną próbę ich przedłużenia. Robi to po cichu, bez żadnych konsultacji. Tym razem jednak wpada we własne sidła.

Wyższe stawki VAT w Polsce. Rząd ma pomysł, jak je przedłużyć

Wypychanie pieniędzy poza budżet

"Kpina z podatników"

- To można spokojnie nazwać również "Polskim Ładem w VAT". Warunki rzekomego powrotu do niższych stawek będą rozszerzane o kolejne kryteria, w końcu zabraknie literek przy ustępach i artykułach. Już teraz mamy 146, 146a, 146b, 146c, 146d, 146da, 146db, 146dc 146e, 146f, 146g, 146h, 146i, 146j, 146k 146aa 1 i 146aa 1a. Po co to wszystko? Po co to udawanie? Może lepiej wprost wpisać, że niższe stawki będą przywrócone od momentu, kiedy polski prom kosmiczny wyląduje na Marsie. Wtedy wszystko będzie dla podatników jasne - ironizuje Dudek.