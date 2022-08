Obniżka podatku VAT nie tak prędko. Minister zdradził, co musiałoby się stać, by ona nastąpiła

Gdy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, to krytykowało rządy PO-PSL za podniesienie stawek podatku VAT. Czas mija, a danina wciąż jest na tym samym poziomie. I wygląda na to, że szybko się to nie zmieni. Wiceminister finansów Artur Soboń ujawnił, że kiedy zostaną utrzymane obecne stawki.