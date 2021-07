Licznik Polskiego Ładu. Sprawdzisz, ile na programie straci miasto czy gmina

Dostępny pod adresem natwojkoszt.pl licznik opiera się na średnim ubytku w podatku PIT (26,8 proc.), który nie trafi do miast i gmin w związku z wprowadzeniem nowej kwocie wolnej, która wzrośnie do 30 tys. zł oraz podniesieniem progu podatkowego do 120 tys. zł. To oznacza bowiem znaczny ubytek wpływów do budżetów samorządów.