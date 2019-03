Mateusz Morawiecki zapowiada nowy podatek. Pomoże sfinansować "piątkę PiS"

Koszt nowej piątki PiS to, według deklaracji rządu, nawet 42 mld zł od przyszłego roku. Wśród źródeł finansowania, jak np. dalsze uszczelnianie VAT, Mateusz Morawiecki wymienił wprowadzenie podatku dla "cyfrowych gigantów". Nieco mglista zapowiedź została okraszona ostrożnym stwierdzeniem, że rząd wprowadzi go "w kolejnych latach, jeśli Polacy nam zaufają".

Pomysł opodatkowania globalnych koncernów zarabiających w sieci nie jest ani nowym, ani polskim pomysłem. Najbliżej realizacji takiego scenariusza jest Francja. W przypadku tego państwa znamy nawet nieco szczegółów. Minister finansów Bruno Le Maire przedstawił projekt zakładający, że tzw. podatek GAFA (akronim od nazw Google, Amazon, Facebook i Apple - red.) wynosił 3 proc. od dochodów przedsiębiorstw przekraczających w skali globalnej 750 mln euro. By nie uderzyć w startupy, drugim z "wymogów" jest generowanie przynajmniej 20 mln euro przychodu we Francji.

Ruch Francji to efekt impasu w Unii Europejskiej. Od marca 2018 r. na stole leży bowiem projekt unijnego podatku w wysokości 3 proc. przychodu przedsiębiorstwa, którego globalne przychody to przynajmniej 750 mln euro. Z poziomu Brukseli środki byłyby rozdzielane między kraje członkowskie, jeśli roczne przychody w danym państwie przekroczą 7 mln euro, posiada ponad 100 tys. użytkowników w roku podatkowym lub ma przynajmniej 3 tys. umów między opodatkowywaną firmą a biznesem. Pomysł odchodzi od wymogu posiadania faktycznej siedziby w danym kraju i wprowadza pojęcie tzw. "obecności cyfrowej".

Impas we wprowadzeniu daniny wynika z oporu trzech państw, które skutecznie blokują jakąkolwiek zmianę. Irlandia, Dania i Szwecja nie chcą zgodzić się na podatek, a taka decyzja wymaga jednomyślności w Unii Europejskiej. Najlepszą ilustracją dla interesu, który te państwa mają w zachowaniu statusu quo jest sprawa podatków koncernu Apple. Rząd z Dublina ramię w ramię z przedsiębiorstwem walczył przeciwko Brukseli, która... nakazała firmie z jabłkiem w logo zapłacenie Irlandii ponad 14 mld dol. zaległych podatków. Rządzący "zieloną wyspą" robili, co mogli, by pieniędzy nie przyjąć.