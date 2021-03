Ministerstwo Finansów. Minister podpisał rozporządzenie aktualizujące wzory niektórych deklaracji

CZY MAM RACJĘ... 31 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Znając urzędy to poprzestawiają rubryki ale nie odnośniki bo za to już im nie płacą. PITy wg wskazówek są nie do wypełnienia bo służą jako łapówko-genne PUŁAPKI dla "inspektorów" którzy też nie wiedzą jak to badziewie wypełnić: "zostaw Pan to bo i tak w całym urzędzie nikt nie wie o co w tym chodzi". Czy któryś minister, dyrector dept. na pensjach po dziesiątki tysięcy wie jak to prawidłowo wypełnić? Nie, bo zepchnął to podwładnym w dół drabiny aż się zatrzymało do skonstruowania najgłupszemu w biurze. I tak jest we wszystkich państwowych instytucjaCH bo posady są objęte przez kolesiów z rodzinami a ci wiedzą jak głosować!