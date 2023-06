Na tropie podatkowych propozycji Konfederacji. Tym ta partia nie chce się chwalić

Ukryte podatkowe propozycje Konfederacji

Konfederacja wszem wobec ogłasza, że jeśli dojdzie do władzy, to uprości system podatkowy. Jak? Tego już nie mówi. Ogranicza się do haseł o "uproszczeniu systemu" czy odchudzeniu ustawy o PIT. Partia zresztą ukrywa swoje propozycje ustaw. Dziennikarze "GW" odnaleźli je na hostingowym serwisie GitHub.