Nasi poprzednicy zostawili nam "minę". Minister finansów: "pudrowali stan finansów"

Jak zapowiedział, w 2024 r. gospodarka ma rosnąć w tempie 3,1 proc. i będzie to jedna z największych dynamik w UE. - Polska wraca tam, gdzie jej miejsce, do czołówki krajów europejskich - mówił Domański. Prognozował, że w 2025 r. PKB dodatkowo przyśpieszy do 3,7 proc. - Gospodarka rozwija się na silniku, jakim jest konsumpcja wewnętrzna. Polaków stać na więcej, więcej wydają, rośnie sprzedaż detaliczna - tłumaszczył. Dodał jednak, że ważnym czynnikiem będą uruchomione przez rząd Donalda Tuska środki z KPO. Te jednak mają szczególnie pracować w 2025 r.

Jak podkreślił, rząd PiS "pudrował stan finansów publicznych". - To, co dziś mnie niepokoi i co chciałbym, aby rosło szybciej, to inwestycje prywatne w kraju. Będziemy tworzyć przejrzyste, jasne i stabilne otoczenie gospodarcze oraz prawne, aby inwestorzy chętnie inwestowali w kraju - mówił.