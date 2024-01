Nie licz na wysoki zwrot podatku. Ten z 2023 r. był "incydentalny"

"Gazeta Wyborcza" we wtorek przypomina o zastrzyku pieniędzy, na jaki mogą liczyć Polacy. Dziennik przypomina m.in. o wzroście płacy minimalnej, większych pensjach dla budżetówki i nauczycieli, wysokiej waloryzacji emerytur, jak i o 13. i 14. świadczeniu, a także o zmianie programu 500 plus na 800 plus. O wszystkich tych zmianach pisaliśmy w money.pl .

Wyższe zwroty z podatków w wyniku skompromitowanego "Polskiego ładu"

Rząd wtedy stwierdził, że idea "Polskiego ładu" się skompromitowała, więc trzeba ją zmienić. Od połowy roku weszła korekta reformy podatkowej, jednak tym razem ministrowie woleli ją nazwać "Niskie podatki". W jej efekcie podatek PIT w pierwszym progu skurczył się z 17 proc. do 12 proc. i to z mocą wsteczną od początku roku. Problem w tym, że podatnicy od stycznia do lipca 2022 r. (czyli do momentu wejścia w życie korekty) płacili zaliczkę na podatek 17-procentowy.