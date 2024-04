Nie można rozliczyć PIT. Awaria e-Urzędu Skarbowego

Gienek 46 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

tak jak piszecie Skarbówka nie działa, w prawie każdym urzędzie, nie tylko skarbowym siedzą za przeproszeniem młode siksy, które same nie wiedzą jakie są przepisy, i jak je interpretować, właśnie mam przez to problemy w Tauronie, bo co innego mówiła pani w siedzibie a co innego wymaga kontroler, zaczynamy żyć w naprawdę chorym kraju, prawo jest interpretowane a nie stosowane, a interpretacja zależy od opcji politycznej, urzędnik Ci coś powie bo skrycie popiera pis, kontroler Cie ukarze bo po cichu popiera PO, to już nie są przelewki, można sobie zniszczyć życie