Niemcy szukają impulsu dla gospodarki. Małe i średnie firmy będą miały łatwiej

Z Niemiec, największego partnera handlowego Polski, od wybuchu wojny w Ukrainie płyną fatalne sygnały. Pisaliśmy o tym w money.pl wiele razy. Nastroje w niemieckim przemyśle (pokazuje to indeks PMI) są najgorsze od czasów mrożenia gospodarki podczas pandemii . Podobnie jest w przypadku twardych danych przemysłowych, które pokazują spadek produkcji.

Co więcej, rośnie liczba upadłości firm w Niemczech. W lipcu wzrosła o prawie jedną czwartą . Najwięcej bankructw dotyczy zwłaszcza dwóch sektorów: transportu oraz magazynowania .

Ulgi podatkowe w Niemczech. Mają pomóc małym i średnim firmom

Kanclerz Niemiec we wtorek (29 sierpnia) przedstawił 10-punktowy pakiet, który ma pobudzić krajową gospodarkę. Oszacowany został na ok. 7 mld euro rocznie. Zakłada on m.in. ulgi podatkowe, głównie dla małych i średnich firm.