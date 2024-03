Nowy pomysł na składkę zdrowotną. Kontrpropozycja z Lewicy

A2 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Zastanówmy się nad jednym czy to jest ubezpieczenie czy podatek. Jak przyjmiemy że jest to ubezpieczenie to każdy powinien płacić jednakową składkę .Jak podatek to im zarabiasz więcej to płacisz więcej. Podobnie jak z VAT kupujesz więcej płacisz więcej podatku .Czym więc jest ta składka ?