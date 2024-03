Składka zdrowotna na starych zasadach? "Musielibyśmy podnieść PIT do 17 proc."

- Gdybyśmy chcieli przywrócić zasady składki zdrowotnej 1:1, musielibyśmy podnieść podatek PIT do 17 proc. z dzisiejszych 12 proc. To pisowskie oszustwo, że obniżyli podatek PIT, a podnieśli składkę zdrowotną, aby państwo na tym zarobiło, a podatnicy stracili - powiedziała minister Izabela Leszczyna w Polsat News.

Co ze składką zdrowotną? Miał być jeden ze 100 konkretów

Podkreśliła, że jej resort w tym zakresie współpracuje z Ministerstwem Finansów. - Przedstawimy projekt premierowi. To będzie jego decyzja, czy poznamy konkrety. Bo to premier oczekiwał tego w pierwszych 100 dniach - dodała.

"Czarodziejska różdżka Donalda Tuska"

Została zapytana także o to, czy w poszukiwaniu pieniędzy rząd podwyższy obciążenia fiskalne. - Cudów w ekonomii nie ma i darmowych lunchy, ale nie podwyższymy podatków. Rozwój gospodarczy powoduje, że PKB rośnie, a jak rośnie PKB, to rosną wpływy do budżetu państwa. Jesteśmy coraz bogatsi, choć ta ścieżka nie jest taka, jak byśmy chcieli i mieliśmy zapaść inwestycyjną - dodała.

- Mamy odblokowane miliardy euro z Europy, to była czarodziejska różdżka Donalda Tuska. Mieliśmy nadzieję, że reszta tego, co PiS przygotował do KPO, kolejne wnioski, miało być gotowe, że to pójdzie. Ale tego nie ma. Musimy zrobić robotę za PiS - podkreśliła minister zdrowia.