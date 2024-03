Pieniądze z KPO poszły w ruch. "Pierwszy miliard za nami"

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że na inwestycje przeznaczono pierwszy miliard złotych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Najwięcej poszło na program "Czyste Powietrze". To jednak ułamek tego, co jeszcze polski rząd musi wydać, by pieniądze nie przepadły.