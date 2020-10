Obniżka VAT odroczona. Pracodawcy RP: Prowizorka wiecznie żywa

- Teoretycznie jeszcze nigdy nie byliśmy bliżej przywrócenia właściwych, niższych stawek VAT, niż teraz. W 2019 roku zostały spełnione wszystkie warunki fiskalne, wymagane do automatycznego obniżenia stawek. Wynika to wprost ze sprawozdania wykonania budżetu za 2019 rok - mówi Łukasz Czucharski, ekspert ds. podatkowych Pracodawców RP, cytowany w komunikacie prasowym organizacji.

Pracodawcy RP przekonują, że gdyby rząd naprawdę zakładał spełnienie obietnicy sprzed dziewięciu lat, to wydałby rozporządzenie o obniżeniu stawek do końca października. Wynikałoby to wprost z ustawy o VAT. Dzięki temu stawki daniny spadłyby z poziomu 23 i 8 proc. do 22 i 7 proc.