Od 2021 roku wejdzie e-faktura. Dwa lata później będzie obowiązkowa

- Jesteśmy czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadza e-fakturę. Pod koniec 2021 roku w formule dobrowolnej, a następnie od 2023 roku obowiązkowej - mówi Sarnowski. Wiceminister podaje też korzyści, jakie ma nieść dla biznesu to nowe rozwiązanie.

- To szybsze i bezpieczniejsze rozliczenie obrotu między firmami, a także realna poprawa ich płynności - przedsiębiorcy wystawiający e-faktury otrzymają zwrot podatku VAT w 40 dni, zamiast zwykłych 60 - podkreślił Sarnowski, cytowany w komunikacie resortu.

Z informacji resortu wynika, że e-faktury będzie mógł wystawić podatnik lub osoba upoważniona. Podatnik będzie mógł udzielić upoważnienia do wystawienia e-faktury w imieniu i na jego rzecz, np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.

- Zależy nam na tym, by mechanizm wystawiania faktur był bardziej przyjazny i poprzez określoną strukturę e-faktury, ułatwiał prowadzenie biznesu. To ważne także teraz, w czasie pandemii- - podkreślił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Dodał, że wprowadzenie e-faktury to jeden z postulatów zgłoszonych poprzez aplikację Głos podatnika.