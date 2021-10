Oni najwięcej skorzystają na zmianach. Mimo to nie uciekną od podatków

Zerowe podatki to mit

"Rz" ocenia, że atrakcyjnie wygląda nowa ulga dla rodzin z czwórką i więcej dzieci. "Każde z rodziców będzie mogło zarobić do 85 528 zł bez PIT oraz skorzystać z podwyższonej do 30 tys. zł kwoty wolnej. To oznacza brak podatku przy zarobkach do 115 528 zł. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT wyniesie 231 056 zł. Małżonek powinien jednak zawiadomić pracodawcę, że jest uprawniony do ulgi, by ten uwzględnił to w kalkulowaniu wysokości zaliczek. Ale i tak nie spadną one automatycznie do zera" - pisze gazeta.