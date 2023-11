Orlen na szczycie listy. Rekordowe wpływy do budżetu państwa

W 2022 roku wpływy z CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych, wyniosły 85,3 mld zł. W 2021 roku było to 66,7 mld zł, nastąpił więc rekordowy wzrost, wynoszący 28 proc. - pisze w swojej analizie Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt. Podkreśla, że łączna wartość CIT-u zapłaconego przez pięciu największych płatników wyniosła 9,8 mld zł, co stanowi aż 11,5 proc. całkowitego przychodu z tego podatku. Które z polskich firm wpłaciły do państwowej kasy najwięcej?