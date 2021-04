Ostatni tydzień na złożenie PIT. Urząd zachęca do korzystania z e-rozliczeń

- 30 kwietnia kończy się okres rozliczeniowy, zachęcamy do skorzystania z usługi Twój e-PIT. W 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2020 r. dla 23 milionów 262 tysięcy 396 podatników - poinformowała rzeczniczka prasowa Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek. Dodała, że przy pomocy Twojego e-PIT złożono już blisko 5 mln deklaracji.

Rzeczniczka przypomina, że dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Zalogować się do e-Urzędu Skarbowego (e-US) można za pomocą Profilu Zaufanego (PZ), e-Dowodu, mObywatela lub poprzez bankowość elektroniczną.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy, na który mogą dokonać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy do 31 maja 2021 r. wyśle podatnikowi informacje o kwocie podatku do zapłaty.