Oto jak wielki stał się Orlen. Odpowiada za ogromną część wpływów do budżetu

Szewczak podliczył, że po lipcu podatki wpłacone do budżetu państwa przekroczyły 40 mld zł, a z szacunków wynika, że do końca roku w sumie uzbiera się niemal 70 mld zł.

Jak podał w czwartek Orlen, publikując skonsolidowane wyniki finansowe grupy za drugi kwartał tego roku, zysk wyniósł w tym czasie 4 mld 544 mln zł, przy wyniku 3 mld 683 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost rok do roku o 0,9 mld zł. W pierwszym półroczu tego roku Grupa Orlen wypracowała natomiast 13 mld 653 mln zł zysku wobec 6 mld 528 mln zł rok wcześniej, czyli o 7,1 mld zł więcej rok do roku - przekazał koncern w komunikacie.