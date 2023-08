Państwowy kolos zapłaci milionowy podatek? Zapadł wyrok

Tik tak 59 min. temu zgłoś do moderacji 1 6 Odpowiedz

Zdaje się rolnik aci podatek za pole jak zgłosi że wydobywa to podatek od wydobycie, więc jak nie ma wydobycia to nie piwinni być podatku. Ewentualnie samo wykopanie szybu opodatkowane. Jak już wykopią to podatku nie piwnno być... No tak czy nie