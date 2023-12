Premier rozwiązał problem VAT na żywność? "Kłamstwo ma krótkie nogi"

Rozporządzenie ministra finansów opublikowano w Dzienniku Ustaw w sobotę po południu. Przedłuża ono obowiązywanie zerowej stawki podatku VAT na żywność, wprowadzonej tzw. tarczą antyinflacyjną od lutego 2022 r. Dotychczasowe przepisy obowiązywały do końca 2023 r. Obniżona stawka VAT na żywność będzie obowiązywać do 31 marca 2024 r.

Komentują decyzję premiera. "Przedstawienie z ustawą"

"To po co było całe przedstawienie z ustawą?" - zapytała na platformie X (dawniej Twitter) Karolina Hytrek-Prosiecka, dziennikarka ekonomiczna.

"Ustawa o zerowym VAT na żywność w pierwszym półroczu 2024 roku jest gotowa, ale nowa większość sejmowa ma problem z jej przyjęciem, bo jest autorstwa naszego rządu" - powiedział w nagraniu Morawiecki. "Wymyśla różne tłumaczenia, na przykład, że nie zabezpieczyliśmy na to pieniędzy w budżecie. To oczywiście nieprawda, bo te pieniądze są" - dodał.

Ekonomista: to "polityczna szopka" i "bicie piany"

W kolejnym wpisie Rafał Mundry zaznaczył, że nowe rozporządzenie ma obowiązywać zaledwie trzy miesiące. "Z jednej strony to miło, że pozwoli decydować o tym, co dalej, nowej władzy. Z z drugiej... tyle było krzyku, że zamrożenie cen prądu jest tylko na pół roku, a nie na cały rok" - dodał. Odniósł się w ten sposób do krytyki projektu nowej większości sejmowej, który ma zamrozić ceny energii do końca czerwca 2024 r.