PIT 11 z problemami. System odrzuca zeznania młodych pracowników

Zaledwie 16 dni mają pracodawcy na przesłanie wystawienie, sprawdzenie i wysłanie milionów formularzy PIT. Działy kadrowo-płacowe walczą z czasem, bowiem do 31 stycznia zobowiązane są przekazać do urzędów skarbowych informacje o uzyskanych przychodach pracowników.

System jednak rzuca kłody pod nogi. "Wprowadzane w pośpiechu zmiany w opodatkowaniu przychodów podatników do 26. roku życia zbierają waśnie swoje żniwo. MF i KIS różnie interpretują nowe przepisy, przez co podatnicy nie mogą poprawnie złożyć deklaracji w e-picie" - alarmuje Grant Thornton.

Dlaczego? Ekspertka Grant Thornton Monika Smulewicz, tłumaczy to odmienną interpretacją zapisów wyjaśnienia do PIT 11 zawartych w rozporządzeniu MF z 12 rudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

"System e-PIT, za pomocą którego przekazywane są do US deklaracje i informacje podatkowe, został skonfigurowany odmiennie do sposobu, w jaki płatnicy skonfigurowali swoje formularze w systemach kadrowo-płacowych, a co ciekawe również zupełnie odmiennie od stanowiska Ministerstwa Finansów" - podkreśla Grand Thorton.