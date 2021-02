PIT 2020. Ulga na darowizny. W tym roku może być szczególnie popularna

Gdy w ubiegłym roku wybuchła pandemia, wielu z nas poczuło wewnętrzną chęć pomagania. Polacy przekazywali pieniądze na walkę z wirusem, wspierali organizacje dobroczynne, kupowali fundacjom towary pierwszej potrzeby czy oddawali krew.

Wtedy nikt o korzyściach nie myślał. Ale może pomyśleć teraz, przy okazji rozliczenia podatkowego za 2020 rok.

W poniedziałek 15 lutego ruszy usługa "Twój e-PIT" i miliony Polaków będą mogli przystąpić do wypełnienia obywatelskiego obowiązku. Ale w tym roku dla wielu z nas rozliczenie może być bardziej skomplikowane niż w poprzednich latach.

Wspierałeś walkę z wirusem? Zapłacisz niższy podatek

Szczególnie jeśli w poprzednim roku kalendarzowym dokonaliśmy jakiejkolwiek darowizny. A tych było sporo. Wielu z nas ofiarowało szpitalom lub innym instytucjom maski, środki ochrony osobistej czy po prostu pieniądze.

Tu ważne zastrzeżenie. W każdym innym roku darowizny przekazywane szpitalom nie podlegały odliczeniu. Prawo nie pozwala bowiem obniżać dochodu o darowizny przekazywane m.in. na rzecz państwowych oraz samorządowych jednostek publicznych.

W "tarczy antykryzysowej" jednak zrobiono wyjątek właśnie dla 2020 roku i walki z koronawirusem. Dlatego wszystkie darowizny dla szpitali, przychodni i innych tego typu instytucji mogą zostać odliczone w zeznaniu rocznym. I to często podwójnie. Tłumaczy to rząd na swoich stronach. Jeśli przekazaliśmy darowiznę:

do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny,

w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny,

od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny,

od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny,

Ta sama ulga pozwala również potraktować jako darowiznę oddawanie krwi lub osocza. A to w minionym roku było dość popularne. Szczególnie wśród ozdrowieńców, którzy w ten sposób wspierali walkę z epidemią.

Dorosły człowiek może oddać do 2,7 l krwi lub do 25 l osocza rocznie. Stawka na potrzeby fiskusa to 130 złotych za litr. Można więc maksymalnie odliczyć 351 zł rocznie za oddanie krwi pełnej, a za osocze maksymalnie 3250 zł rocznie.

Można też odliczyć darowiznę to cele kultu religijnego. Jeśli więc dorzuciliśmy się do budowy kościoła lub remontu dachu w swojej parafii, to również zyskamy na tym w PIT 2020.

Nie wszystko odliczysz. Uwaga na limit

Warto jednak pamiętać, że nie każdą złotówkę darowizny będziemy w stanie odliczyć od dochodu. Obowiązuje bowiem limit 6 proc. To znaczy, że nie możemy naszej podstawy opodatkowania obniżyć o więcej niż 6 proc.

Żeby to wyjaśnić, najlepiej będzie pokazać to na przykładzie. Dla uproszczenia załóżmy, że pan Jan zanotował w całym 2020 roku dochód 100 tys. zł. To oznacza, że łączna suma darowizn nie może przekroczyć 6 tys. zł.

Pan Jan w kwietniu ofiarował maseczki za 500 złotych szpitalowi swoim powiecie. Do tego oddał 5 litrów osocza i przekazał 3 tysiące złotych jednej z fundacji zajmujących się chorymi dziećmi. W sumie więc kwota jego darowizn wyniosła 4650 złotych. Składa się na to 1000 złotych za maseczki (500 razy 2), 650 złotych za osocze (5 litrów x 130 złotych) oraz 3000 złotych.

Podatek dochodowy więc pan Jan zapłaci nie od 100 tysięcy, ale już od 95 350 złotych. Do urzędu skarbowego trafi więc o prawie 1,5 tys. zł (hipotetyczny pan Jan "wpada" bowiem w drugi próg podatkowy i płaci stawkę 32 proc.).

Gdyby darowizny pana Jana wyniosły na przykład 20 tys. zł, to i tak w PIT rozliczyłby tylko 6 tys. zł (6 proc. ze 100 tysięcy).

Gdzie to rozliczyć?

Z ulgi na darowizny mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, ale również przedsiębiorcy - nawet ci opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku przedsiębiorców ważne jest jednak, by darowizny nie zostały zaliczone w koszty uzyskania przychodu ani nie zostały już rozliczone w miesięcznych deklaracjach.

Dla osób fizycznych sprawa jest dość prosta. Większość z nich rozliczy darowizny w formularzu PIT-37. Będą jednak musieli dodatkowo wypełnić załącznik PIT/0, gdzie znajdują się ulgi i odliczenia podatkowe.

Co istotne, wszystkie dokonane darowizny muszą być odpowiednio udokumentowane. Trudno będzie bowiem odliczyć na przykład pieniądze, przekazane proboszczowi na remont dachu w gotówce bez żadnego pokwitowania.

Dlatego warto mieć potwierdzenia przelewów i dokonanych darowizn materialnych. W przypadku krwi należy wybrać się do centrum krwiodawstwa po zaświadczenie. Bez potwierdzenia można narazić się na kontrolę skarbówki.

