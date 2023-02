PIT za 2022 rok. W środę rusza akcja rozliczeń ze skarbówką

Nie wiesz, jak rozliczyć podatek za 2022 rok? Masz pytanie o Polski Ład? Rządowa strona do rozliczania podatków nie działa? Napisz na http://dziejesie.wp.pl

Rozliczenie będzie dostępne od 15 lutego na stronie podatki.gov.pl. Do 2 maja można będzie zweryfikować, zmodyfikować i zatwierdzić przygotowane przez skarbówkę rozliczenia. Można będzie też uwzględnić przysługujące nam odliczenia i zadeklarować przekazanie 1,5 proc. swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Jeżeli nie złożymy samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Nie dotyczy to formularzy PIT-28 i PIT-36, bo w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika. Formularze dla osób prowadzących działalność gospodarczą: PIT-28, PIT-36 i PIT-36L będą z kolei dostępne w systemie e-Deklaracje na stronie podatki.gov.pl. PIT nadal można też wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym.